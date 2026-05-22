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Sheinbaum desaprueba acusación de EU contra Raúl Castro

La mandataria federal también mencionó la acusación previa contra Evo Morales, destacando el impacto positivo de su gobierno en Bolivia.

Por El Universal

Mayo 22, 2026 03:31 p.m.
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Sheinbaum desaprueba acusación de EU contra Raúl Castro
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desaprobación a la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro, por presuntamente asesinar a tres ciudadanos estadounidenses y un cubano, y destruir dos aeronaves.


      "Es una visión de que pueden influir en otros países, nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. El caso de Cuba, ocurrió hace 15 años de lo que están acusando a Raúl Castro, 20, no sé hace, 30 años, imagínense qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona, por algo que ocurrió hace 30 años", expresó.

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      La Mandataria federal aseguró que Estados Unidos tiene una "visión injerencista" históricamente, y dijo que Evo Morales, expresidente de Bolivia, también fue acusado por el gobierno estadounidense.
      "La primera vez que se postuló Evo Morales, lo acusaban, 2004 creo que fue, de que estaba vinculado de una u otra manera con el narcotráfico, por ser dirigente indígena de una zona de producción de coca, de hoja de coca, no de cocaína, y el gobierno de Evo Morales ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia, en la historia", dijo.

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