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Detienen a seis presuntos integrantes de Los Deltas en Zapopan

Las autoridades incautaron armas largas, droga sintética, vehículos y equipo táctico.

Por EFE

Julio 26, 2026 07:17 p.m.
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Detienen a seis presuntos integrantes de Los Deltas en Zapopan
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      Ciudad de México, 26 jul (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron este domingo a seis presuntos integrantes de Los Deltas, brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, en una acción en la que se incautó armamento, vehículos, dinero en efectivo, droga sintética y equipo táctico y telefónico.

      Acciones de la autoridad

      Fuentes oficiales informaron a EFE que el operativo se llevó a cabo mediante tres órdenes de cateo en igual número de inmuebles.

      Explicaron también que en estas ubicaciones se detuvo a Jeremi Carlos Sánchez Barbosa, Genaro García Zárate, Ángel Daniel Valdez Hernández, Jesús Javier Ruiz Montoya, Eric Daniel Martínez Huerta y un menor de edad.

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      "Se aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores y munición de diversos calibres, dosis de droga sintética, cuatro motocicletas, una camioneta y un vehículo, dinero en efectivo, equipo táctico y equipos de telefonía", detallaron las fuentes sobre el decomiso.

      Detalles confirmados

      Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México señaló en un comunicado que Los Deltas es una red delictiva "dedicada al robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio" y brazo armado del CJNG.

      La captura ocurre en la misma semana en la que el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 55 personas y empresas mexicanas supuestamente vinculadas al CJNG, considerado por la Administración de Donald Trump como una organización terrorista extranjera desde el año pasado.

      El CJNG es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y fue a inicios de este año cuando su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo conformado por fuerzas federales y de autoridades estadounidenses.

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