logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detenido presunto jefe de plaza de 'LFM' en el Estado de México

Las autoridades federales logran la detención de un presunto jefe de plaza del grupo delictivo 'La Familia Michoacana'

Por El Universal

Septiembre 28, 2025 12:54 p.m.
A
Detenido presunto jefe de plaza de LFM en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García "N", de 27 años y a Edgar de Jesús "N", de 25 años.

De acuerdo con las investigaciones, García "N" es integrante del grupo delictivo "La Familia Michoacana", está identificado como objetivo prioritario y es jefe de plaza en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay en el Estado de México.

También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio del 2025 participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec.

Al momento de su detención les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gabinete de Seguridad informó que, resultado del reforzamiento de seguridad, fueron arrestados estos sujetos en posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno de ellos identificado como jefe de plaza de un grupo criminal.

Durante despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad del Xhitey, los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos.

A ambos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detenido presunto jefe de plaza de LFM en el Estado de México
Detenido presunto jefe de plaza de LFM en el Estado de México

Detenido presunto jefe de plaza de 'LFM' en el Estado de México

SLP

El Universal

Las autoridades federales logran la detención de un presunto jefe de plaza del grupo delictivo 'La Familia Michoacana'

Sheinbaum pide respeto ante abucheos a Pablo Lemus
Sheinbaum pide respeto ante abucheos a Pablo Lemus

Sheinbaum pide respeto ante abucheos a Pablo Lemus

SLP

El Universal

La presidenta Sheinbaum llama al respeto ante abucheos al gobernador Lemus

Semar rescata a 16 migrantes en operativo en Chiapas
Semar rescata a 16 migrantes en operativo en Chiapas

Semar rescata a 16 migrantes en operativo en Chiapas

SLP

El Universal

Operativo conjunto liderado por Semar logra rescate de migrantes en Chiapas

¿Qué se celebra el 28 de septiembre?, conoce las efemérides
¿Qué se celebra el 28 de septiembre?, conoce las efemérides

¿Qué se celebra el 28 de septiembre?, conoce las efemérides

SLP

El Universal

Hoy se recuerda la lucha por el Aborto Legal y la Independencia de México