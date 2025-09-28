Alegna González busca podio en LA 2028

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con la frente en alto y una medalla mundial colgando del cuello, la marchista mexicana Alegna González regresó a México, tras conquistar el podio en el Mundial de Atletismo en Tokio.

González, quien luchó cada kilómetro de su prueba y únicamente quedó detrás de la histórica española María Pérez, fue recibida por familiares y compañeros de la Marina, quienes no dudaron en felicitarla por su éxito deportivo.

La cabo del Ejército Mexicano, que no pudo ocultar su emoción tras ser sorprendida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, agradeció la bienvenida compartiendo sus impresiones sobre la competencia.

"Era uno de los objetivos que me había marcado en este 2025, ya que fue la última de 20 kilómetros. Fue muestra del trabajo que hacemos en los entrenamientos todos los días", mencionó.

González, quien cantó un par de canciones de mariachi y ha logrado dos quintos lugares en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, aceptó que su objetivo es llegar al podio en Los Ángeles 2028.

"Ya fueron muchos quintos lugares, quiero el podio. Sé que todos tenemos ese objetivo y la carrera del deportista es corta, así que trabajaré para conseguirlo. Esto es una motivación", concluyó.