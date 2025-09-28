GUA de la UASLP invita a nuevos integrantes

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través del Grupo Universitario del Agua (GUA), anunció la apertura de la convocatoria para la afiliación de nuevos miembros, con el propósito de consolidar un espacio de investigación, innovación y formación de especialistas enfocados en el manejo sostenible y la gestión responsable del agua.

El GUA fue creado en mayo de 2023 por acuerdo del H. Consejo Directivo Universitario. Desde su origen, ha buscado articular los esfuerzos de académicos, investigadores y expertos para atender la crisis hídrica que enfrenta San Luis Potosí y la región, bajo un enfoque multidisciplinario, colaborativo e incluyente. Su misión es garantizar el derecho humano al agua y proponer soluciones con impacto real en el territorio.

En poco más de dos años de existencia, el GUA ha impulsado iniciativas relevantes como la Agenda Hídrica, el Foro Estatal del Agua y el Festival del Agua, espacios que han permitido abrir el diálogo entre especialistas, autoridades y sociedad civil. Estas actividades han contribuido a generar propuestas innovadoras y visibilizar la importancia de la sostenibilidad en torno al recurso hídrico.

El Grupo trabaja a través de nodos temáticos que abarcan 11 líneas estratégicas: salud, civismo hídrico, agua subterránea, agua superficial, infraestructura hidráulica, agua potable, agua residual, soluciones basadas en la naturaleza, climatología, comunicación y difusión, así como riesgos hidrogeológicos. Cada nodo busca impulsar proyectos de investigación aplicada, capacitación y vinculación social.

La convocatoria está dirigida a profesores de la UASLP e investigadores por México adscritos a la Universidad, cuyas líneas de investigación estén relacionadas con el agua. Los interesados podrán incorporarse como miembros titulares en alguno de los nodos, y de manera opcional, también como colaboradores o invitados (incluyendo estudiantes de doctorado y posdoctorado).

Para participar, los aspirantes deberán enviar una carta de exposición de motivos, currículum vitae y evidencia de su trabajo en temas relacionados con el agua al correo electrónico grupo.agua@uaslp.mx, antes del 18 de octubre de 2025. Los resultados serán publicados el 7 de noviembre de 2025, tras la evaluación de un comité especializado.