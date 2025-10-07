Detenidos 19 implicados en caso Rancho Izaguirre por Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que 19 personas han sido detenidas y procesadas como resultado de las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, entre ellas el presidente municipal y el jefe de la policía de un municipio cercano, presuntamente por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actividades de huachicol.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gertz Manero destacó que el aseguramiento del rancho ha sido clave para disminuir los niveles de violencia y criminalidad en esa región.

"Tenemos 19 personas procesadas por delitos de carácter federal entre las cuales está el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano. Obtuvimos la información de esa relación con asuntos de huachicol y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aseguramos el inmueble y creemos que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos hechos", señaló el fiscal.

El titular de la FGR agregó que las autoridades aún no han determinado la identidad de los restos hallados en el lugar.

"Hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales ni de las nuestras federales, que nos haya dado un solo caso", aclaró.

El caso del Rancho Izaguirre se dio a conocer tras el hallazgo de restos humanos en una propiedad presuntamente utilizada por el CJNG como centro de operaciones en la región de los Valles de Jalisco.