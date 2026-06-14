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Detiene la FGR a otro funcionario del SAT

Por El Universal

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Detiene la FGR a otro funcionario del SAT
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      Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron orden de aprehensión a Héctor Taurino Landa Cabrera, un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presunto enriquecimiento ilícito.

      Indicó que el exadministrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, entre 2011 y 2018, fue detenido en Xalapa, Veracruz, donde se confirmó su presencia en un domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde con apoyo de autoridades del gabinete de seguridad se ejecutó un operativo para su aseguramiento.

      De acuerdo con información obtenida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la empresa Arrendadora Franllutti entregó a Héctor Taurino Landa Cabrera una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos, como presunto pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

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