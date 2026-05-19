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Detienen a 5 personas con cocaína en Chiapas

Por EFE

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a 5 personas con cocaína en Chiapas

Ciudad de México.- Efectivos de la Secretaría de la Marina de México detuvieron este lunes a cinco personas a bordo de una embarcación con más de una tonelada y media de supuesta cocaína al noroeste de Chiapas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que agentes de la Guardia Costera detectaron una embarcación sospechosa con 50 bultos negros de una sustancia con "características similares" a la cocaína, con un peso de más de 1,5 toneladas, al tiempo que detuvo a los cinco integrantes de la embarcación en cuestión.

"Este aseguramiento representa tres millones dosis que equivalen a más de 612 millones de pesos (más de 35 millones de dólares), lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos", subrayó la dependencia gubernamental.

Las personas detenidas a 80 millas náuticas de Chiapas fueron puestas a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación legal.

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El operativo se realizó en el marco de las acciones de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para impedir el tráfico de drogas.

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