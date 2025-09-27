Detienen a actriz venezolana por caso de los DJ asesinados en Edomex

La actriz venezolana Angélica Yetsey Torrini León fue detenida por su presunta relación con el caso de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B King, y Jorge Herrera, Regio Clown, encontrados sin vida en el Estado de México, el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

A Angélica Yetsey Torrini León se le identifica como supuesta pareja sentimental de DJ B King. Sin embargo, el manager de Bayron, Juan Camilo Gallego, aseguró en medios que la venezolana no era la pareja sentimental del reguetonero.

Según Gallego, la mujer y B-King se conocieron en uno de los ensayos del show de Regio.

La Coordinación General de Combate al Secuestro, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), detuvo a la mujer conocida como Angie Miller el martes 23 de septiembre en el municipio de Tlalnepantla, según consta en el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención fue confirmada ayer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), a través de una tarjeta informativa donde precisó que "una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Angélica ´N´, quien había sido reportada como desaparecida, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, y puesta a disposición de la autoridad competente".

La ficha de detención indica que la actriz fue ubicada en la colonia Valle de los Pinos y después trasladada al Ministerio Público del municipio mexiquense colindante con la Ciudad de México.

Asimismo, en la ficha se describe a la venezolana como una mujer de 1.61 metros de estatura, tez blanca y cabello largo lacio teñido rubio.

También señala que al momento de su detención, vestía un vestido color negro, zapatillas nude y tatuaje en la muñeca derecha: rosa "disco" flores "1996".