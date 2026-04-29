Detienen a cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco

Tres hombres y una mujer fueron detenidos por su posible participación en el homicidio de cuatro personas al interior de una vivienda en la alcaldía Azcapotzalco, así como en el robo de dos camionetas y diversos objetos de valor.

Acciones de la autoridad

Las detenciones fueron resultado de trabajos de investigación realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con policías municipales de Atizapán de Zaragoza, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los oficiales de la SSC llevaron a cabo diversos trabajos de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, con lo que el personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente identificó una de las camionetas con placas de circulación del estado de Morelos posiblemente robada del predio, que se dirigió hacia el Estado de México.

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En coordinación con los operadores del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dieron seguimiento a dicho vehículo que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlanepantla de Baz con dirección a Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real, con personal operativo de la SSC y elementos de la Policía Municipal de Atizapán.

Fue en la calzada De los Jinetes y su esquina con la avenida Parque de los Pájaros, en dicho municipio, donde se interceptó la camioneta y fueron detenidos sus tripulantes, una mujer de 24 años, y dos hombres de 21 y 36 años de edad, a quienes en una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, se les aseguró un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador, y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Detalles confirmados

Además, al realizar una inspección de la camioneta de alta gama, fueron halladas varias bolsas de plástico y reciclables, en las que había diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

En tanto, al dar continuidad a las investigaciones y derivado del seguimiento virtual del segundo vehículo posiblemente robado del predio en Azcapotzalco, se localizó en el estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, en la Cabecera municipal Ciudad López Mateos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un despliegue operativo en la zona.

El tripulante, al percatarse de la presencia policial efectuó detonaciones en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida, los policías municipales y de la SSC repelieron la agresión, tras lo cual el joven de 20 años de edad resultó lesionado y por ello, bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada; en tanto, en el sitio se aseguró un arma de fuego corta y la camioneta con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

Por todo lo anterior, la mujer y los tres hombres fueron informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en el municipio de Toluca, en el Estado de México, quien determinará su situación jurídica y, de manera coordinada con las autoridades de la Ciudad de México, continuará con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana agradece el apoyo y colaboración de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza; de la Secretaría de Seguridad; de la Fiscalía General de Justicia del Edomex y Fuerzas Federales para llevar a cabo esta importante detención, la cual es resultado de la visión de seguridad Metropolitana que se ha impulsado desde los gobiernos de la Ciudad y el Estado de México, con el respaldo de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.