Cactus, sin agua desde el sábado
Vecinos pagan pipas y reclaman silencio de Interapas y el Ayuntamiento
Habitantes de la colonia Cactus denunciaron que siguen sin agua potable desde el fin de semana, sin que hasta ahora haya una explicación clara por parte de Interapas o de la alcaldía.
La falta del servicio ya impacta directamente en la vida diaria. Familias han tenido que contratar pipas para cubrir lo básico, como higiene y alimentación, lo que implica un gasto extra que no tenían contemplado.
A la molestia se suma que, pese a no tener agua, los recibos siguen llegando y deben pagarse, lo que ha generado inconformidad entre los colonos.
El problema se agrava por las altas temperaturas, ya que la ausencia del suministro complica aún más las condiciones dentro de los hogares y puede derivar en riesgos a la salud.
Los vecinos exigen una solución inmediata y una postura oficial, al considerar inadmisible que el servicio falle en plena ola de calor y sin información de por medio.
Cactus, sin agua desde el sábado
Redacción
Vecinos pagan pipas y reclaman silencio de Interapas y el Ayuntamiento
Sigue el calor en SLP; lluvias, solo posibilidad
Redacción
Hasta 42 grados en la Huasteca; advierten riesgo de incendios y chubascos aislados
Exigen a SCJN anulación del concejo poceño
Martín Rodríguez
Extitulares se manifiestan en sede de la CDMX para que ministros aceleren fallo de controversia