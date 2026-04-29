logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Fotogalería

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cactus, sin agua desde el sábado

Vecinos pagan pipas y reclaman silencio de Interapas y el Ayuntamiento

Por Redacción

Abril 29, 2026 07:45 a.m.
A
Habitantes de la colonia Cactus denunciaron que siguen sin agua potable desde el fin de semana, sin que hasta ahora haya una explicación clara por parte de Interapas o de la alcaldía.

La falta del servicio ya impacta directamente en la vida diaria. Familias han tenido que contratar pipas para cubrir lo básico, como higiene y alimentación, lo que implica un gasto extra que no tenían contemplado.

A la molestia se suma que, pese a no tener agua, los recibos siguen llegando y deben pagarse, lo que ha generado inconformidad entre los colonos.

El problema se agrava por las altas temperaturas, ya que la ausencia del suministro complica aún más las condiciones dentro de los hogares y puede derivar en riesgos a la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los vecinos exigen una solución inmediata y una postura oficial, al considerar inadmisible que el servicio falle en plena ola de calor y sin información de por medio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

