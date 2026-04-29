Hallan cachorra de tigre en casa de Xochimilco

Una cachorra de tigre de Bengala de apenas mes y medio de nacida fue localizada y resguardada por autoridades capitalinas al interior de una vivienda ubicada en la colonia Paseos del Sur, en la alcaldía Xochimilco, luego de una llamada ciudadana que alertó sobre la presencia del felino dentro del inmueble.

El hallazgo ocurrió en un domicilio situado sobre la avenida Prolongación Ignacio Aldama, hasta donde arribaron elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar al sitio los uniformados se entrevistaron con un hombre que se encontraba en la vivienda, quien explicó que únicamente estaba brindando apoyo para trasladar a la cría a una revisión veterinaria, ya que, según dijo, la dueña del ejemplar no se encontraba en ese momento.

Durante la inspección, los especialistas encontraron a la pequeña felina recostada en una cama para perros dentro del inmueble. El animal permanecía tranquilo, aunque en el lugar no se presentó la documentación necesaria para acreditar la posesión legal de una especie considerada exótica.

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Tras revisar el estado de salud de la cachorra, personal especializado determinó que no presentaba lesiones visibles ni signos aparentes de maltrato. Posteriormente fue colocada en una transportadora para ser retirada del domicilio bajo medidas de seguridad.

La cría quedó a disposición del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia que dará seguimiento al caso para determinar la situación legal de la propietaria y el destino del ejemplar.

Las autoridades recordaron que la tenencia de fauna silvestre está regulada y requiere permisos especiales, además de condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los animales.

El caso quedó bajo investigación de las instancias federales correspondientes, mientras la cachorra permanecerá bajo resguardo especializado en espera de que se defina su situación legal y su destino final.