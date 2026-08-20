Detienen a funcionarios por Operativo Enjambre

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Villahermosa, Tab.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó diversas órdenes de aprehensión y cateos en el municipio de Paraíso como parte del Operativo Enjambre, en el marco de investigaciones por presuntos delitos del orden federal contra funcionarios de la administración del edil de MC, Alfonso Baca Sevilla, quien escapó junto con su familia.

Durante las primeras horas de este miércoles, trascendió la detención de Edison García Wilson, director de Obras Públicas, por el presunto desvío de recursos del Ramo 33. De manera paralela, elementos federales inspeccionaron inmuebles vinculados a integrantes del gobierno municipal.

Fuentes periodísticas señalaron que la FGR también contaba con una orden de captura contra el alcalde Baca Sevilla, de quien trascendió que habría evadido el operativo junto con su familia.

En fotografías y videos que circularon se observa que durante el operativo agentes federales incautaron vehículos del ayuntamiento, incluyendo alguna maquinaria.

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También se reportó la detención de otros servidores públicos, entre los que destaca Demetrio "N", señalado como director de Finanzas del Ayuntamiento, y aunque trascendió que otros funcionarios también fueron asegurados, hasta la tarde de ayer las autoridades no habían dado detalles.