Detienen a funcionarios por Operativo Enjambre
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Villahermosa, Tab.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó diversas órdenes de aprehensión y cateos en el municipio de Paraíso como parte del Operativo Enjambre, en el marco de investigaciones por presuntos delitos del orden federal contra funcionarios de la administración del edil de MC, Alfonso Baca Sevilla, quien escapó junto con su familia.
Durante las primeras horas de este miércoles, trascendió la detención de Edison García Wilson, director de Obras Públicas, por el presunto desvío de recursos del Ramo 33. De manera paralela, elementos federales inspeccionaron inmuebles vinculados a integrantes del gobierno municipal.
Fuentes periodísticas señalaron que la FGR también contaba con una orden de captura contra el alcalde Baca Sevilla, de quien trascendió que habría evadido el operativo junto con su familia.
En fotografías y videos que circularon se observa que durante el operativo agentes federales incautaron vehículos del ayuntamiento, incluyendo alguna maquinaria.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También se reportó la detención de otros servidores públicos, entre los que destaca Demetrio "N", señalado como director de Finanzas del Ayuntamiento, y aunque trascendió que otros funcionarios también fueron asegurados, hasta la tarde de ayer las autoridades no habían dado detalles.
no te pierdas estas noticias
Noroña minimiza fallo de tribunal por violencia contra Grecia Quiroz
El Universal
El senador de Morena argumenta que sus declaraciones están protegidas por la inmunidad parlamentaria y cuestiona la sentencia.
SEP analiza regulación del uso de celulares en escuelas
El Universal
La SEP estudia experiencias nacionales e internacionales para definir medidas sobre dispositivos digitales en escuelas.
Artículo 19 exige cesar hostigamiento contra periodista Jesús Patiño en Guanajuato
El Universal
El periodista fue denunciado por Allan León Aguirre tras revelar contratos irregulares en el Ayuntamiento de León.