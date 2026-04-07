Detienen a regidora del PVEM en Nogales; está en Cereso de Hermosillo
Angélica Valdez fue arrestada por la Policía Ministerial; no se ha informado el delito
NOGALES, Son.- La regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Nogales, Angélica Valdez Mendoza, fue detenida y se encuentra actualmente interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El documento oficial señala que la detención fue realizada por elementos de la Policía Ministerial de Investigación, quienes pusieron a la funcionaria a disposición del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno.
Según el registro, la aprehensión ocurrió el lunes 30 de marzo a las 16:30 horas en la ciudad de Hermosillo.
Desde entonces, la edil permanece en el área femenil del Cereso estatal, ubicado en el bulevar Ganaderos, en la colonia Lomas del Sur.
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El Registro Nacional de Detenciones no precisa el delito por el cual fue arrestada; sin embargo, versiones extraoficiales indican que podría tratarse de un presunto fraude genérico.
Hasta el momento, autoridades municipales de Nogales no han emitido postura oficial sobre el caso.
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