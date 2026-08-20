Detienen a testigo clave en caso del "Mayo" Zambada

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de Fausto "N", identificado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión con Ismael "El Mayo" Zambada, en la finca Huertos del Pedregal, donde fue privado de la vida.

A través de un comunicado, la institución informó que personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e Interpol, capturó este miércoles al hombre en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Lo anterior, señaló, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de Control federal, por su probable intervención en el encubrimiento en el asesinato de Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Culiacán, y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones, Fausto "N" es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada.

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La FGR presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.

Aseguró que de esta forma se avanza en una de las líneas trascendentes de esta investigación, lo que permitirá cumplir los fines del proceso penal, en el contexto de un caso complejo que ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país.