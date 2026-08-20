logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a testigo clave en caso del "Mayo" Zambada

Habría estado presente el día que fue secuestrado

Por El Universal

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a testigo clave en caso del "Mayo" Zambada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de Fausto "N", identificado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión con Ismael "El Mayo" Zambada, en la finca Huertos del Pedregal, donde fue privado de la vida.

      A través de un comunicado, la institución informó que personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e Interpol, capturó este miércoles al hombre en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

      Lo anterior, señaló, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de Control federal, por su probable intervención en el encubrimiento en el asesinato de Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Culiacán, y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

      De acuerdo con las investigaciones, Fausto "N" es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La FGR presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.

      Aseguró que de esta forma se avanza en una de las líneas trascendentes de esta investigación, lo que permitirá cumplir los fines del proceso penal, en el contexto de un caso complejo que ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Noroña minimiza fallo de tribunal por violencia contra Grecia Quiroz
        Noroña minimiza fallo de tribunal por violencia contra Grecia Quiroz

        Noroña minimiza fallo de tribunal por violencia contra Grecia Quiroz

        SLP

        El Universal

        El senador de Morena argumenta que sus declaraciones están protegidas por la inmunidad parlamentaria y cuestiona la sentencia.

        SEP analiza regulación del uso de celulares en escuelas
        SEP analiza regulación del uso de celulares en escuelas

        SEP analiza regulación del uso de celulares en escuelas

        SLP

        El Universal

        La SEP estudia experiencias nacionales e internacionales para definir medidas sobre dispositivos digitales en escuelas.

        Artículo 19 exige cesar hostigamiento contra periodista Jesús Patiño en Guanajuato
        Artículo 19 exige cesar hostigamiento contra periodista Jesús Patiño en Guanajuato

        Artículo 19 exige cesar hostigamiento contra periodista Jesús Patiño en Guanajuato

        SLP

        El Universal

        El periodista fue denunciado por Allan León Aguirre tras revelar contratos irregulares en el Ayuntamiento de León.

        Scotiabank México advierte urgencia de reforma fiscal ante presión demográfica
        Scotiabank México advierte urgencia de reforma fiscal ante presión demográfica

        Scotiabank México advierte urgencia de reforma fiscal ante presión demográfica

        SLP

        El Universal

        Scotiabank México plantea que la reforma fiscal debe incluir un pacto federal para distribuir responsabilidades y recursos.