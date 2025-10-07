Detienen a un hombre por la desaparición de Kimberly, alumna del CCH Naucalpan
El detenido habría sido la última persona que vio a la joven de 16 años; familiares exigen que no sea liberado hasta conocer su paradero
NAUCALPAN, Méx.- A siete días de la desaparición de Kimberly "N", la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a un hombre, considerado como la última persona que vio a la joven en la calle de Filomeno Mata, de la colonia San Rafael Chamapa, cuando regresaba de un cibercafé.
Los familiares de la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan exhortaron a las autoridades de investigación a que no lo dejen en libertad hasta obtener indicios de su paradero.
La Fiscalía mexiquense realizó el cateo en una vivienda, sin que se encontrará algún indicio de la joven.
Ante la falta de resultados por parte de las autoridades de investigación, familiares, vecinos y amigos de Kimberly realizaron una manifestación en Periférico Norte, a la altura de la Avenida Primero de Mayo, este pasado lunes 6 de octubre por más de cinco horas.
La vialidad fue reabierta luego de que se presentó en el punto de la manifestación la Fiscal de Desapariciones Forzadas, Nancy Rangel Martínez, para dialogar con la madre de Kimberly y con quien se acordó una reunión formal, la mañana de este martes, 7 de octubre.
Kimberly, de 16 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 2 de octubre, luego de que salió de su casa a un cibercafé para imprimir una tarea.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven vestía una sudadera color gris, blusa color verde de tirantes, pantalón de mezclilla color azul, tenis color blanco con gris y traía consigo una mochila rosa, en el momento de su desaparición.
