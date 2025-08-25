logo pulso
Detienen en Colima al "Chalamán", integrante del CJNG

José Luis Sánchez Valencia fue arrestado por delitos graves

Por El Universal

Agosto 25, 2025 09:21 a.m.
A
Detienen en Colima al Chalamán, integrante del CJNG

Autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias "Chalamán", integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Sánchez cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa

El Gabinete de Seguridad informó que resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia se obtuvo la zona de movilidad del "Chalamán".

Los efectivos implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

En las inmediaciones de la avenida Benito Juárez los uniformados identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes.

Tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

El detenido es identificado como uno de los principales operadores del CJNG.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para los trámites subsecuentes.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia.

