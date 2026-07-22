logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen una lancha con tonelada y media de cocaína

Por El Universal

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen una lancha con tonelada y media de cocaína
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor con cinco extranjeros, dos ecuatorianos y tres guatemaltecos, que traían a bordo más de una tonelada y media de cocaína en las costas de Chiapas.

      Los hoy detenidos fueron identificados como: Guillermo "N", Víctor Santiago "N", Isidro "N", José Luis "N" y Hugo Leonel "N".

      Integrantes de la Semar realizaron un vuelo de patrullaje marítimo, donde avistaron la embarcación aproximadamente a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas y una patrulla oceánica se dirigió al área para interceptarla.

      Los uniformados realizaron la inspección y detuvieron a los extranjeros, aseguraron la embarcación con tres motores fuera de borda y 51 bultos con un peso aproximado de mil 533 kilos de cocaína.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El gabinete de seguridad señaló que, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Canciller Velasco se reúne con embajador Johnson para fortalecer agenda bilateral
        Canciller Velasco se reúne con embajador Johnson para fortalecer agenda bilateral

        Canciller Velasco se reúne con embajador Johnson para fortalecer agenda bilateral

        SLP

        El Universal

        La reunión en la Cancillería incluyó seguimiento a la relación México-Estados Unidos y felicitaciones por el Mundial.

        Abelardo de la Espriella anuncia a Mauricio Tobón como embajador en México
        Abelardo de la Espriella anuncia a Mauricio Tobón como embajador en México

        Abelardo de la Espriella anuncia a Mauricio Tobón como embajador en México

        SLP

        EFE

        La designación de Mauricio Tobón y David Santiago Tamayo refleja los primeros nombramientos clave del gobierno que inicia el 7 de agosto.

        Abaten a jefe de sicarios del CJNG en Manzanillo, Colima
        Abaten a jefe de sicarios del CJNG en Manzanillo, Colima

        Abaten a jefe de sicarios del CJNG en Manzanillo, Colima

        SLP

        El Universal

        Durante el operativo en Colima se detuvo a Yanet "N" y se aseguraron armas, droga y cargadores.

        Asesinan a adulto mayor en Yucatán
        Asesinan a adulto mayor en Yucatán

        Asesinan a adulto mayor en Yucatán

        SLP

        El Universal

        La Fiscalía General del Estado realiza diligencias para esclarecer el móvil del asesinato.