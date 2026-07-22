Detienen una lancha con tonelada y media de cocaína
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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor con cinco extranjeros, dos ecuatorianos y tres guatemaltecos, que traían a bordo más de una tonelada y media de cocaína en las costas de Chiapas.
Los hoy detenidos fueron identificados como: Guillermo "N", Víctor Santiago "N", Isidro "N", José Luis "N" y Hugo Leonel "N".
Integrantes de la Semar realizaron un vuelo de patrullaje marítimo, donde avistaron la embarcación aproximadamente a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas y una patrulla oceánica se dirigió al área para interceptarla.
Los uniformados realizaron la inspección y detuvieron a los extranjeros, aseguraron la embarcación con tres motores fuera de borda y 51 bultos con un peso aproximado de mil 533 kilos de cocaína.
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El gabinete de seguridad señaló que, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.
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