Deuda en 2032 rozará los 30 bdp

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Ciudad de México.- El gobierno prevé que la deuda pública crezca en lo que falta del sexenio y parte del siguiente, cuando rozará los 30 billones de pesos.

Analistas advierten que la trayectoria ascendente de la deuda y la menor disponibilidad de espacio fiscal reducen el margen para absorber choques sin afectar la evaluación crediticia soberana.

Los compromisos crecerán todos los años hasta 2031, cuando representarán 56.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y mantendrán la misma tasa en 2032, indican las proyecciones de la medida amplia de la deuda neta: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Este escenario se incluye en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027 que el titular de la SHCP, Édgar Amador, entregó al Congreso como parte del Paquete Económico.

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La Cuenta de la Hacienda Pública Federal indica que la última vez que los compromisos alcanzaron un nivel tan alto con relación al PIB fue a fines de la década de los 80, tras la crisis de la deuda externa que estalló en la gestión del expresidente Miguel de la Madrid.

La lógica de ajustar la deuda en función del tamaño de la economía es que a más PIB corresponde una mayor capacidad para absorber pasivos, ya que existe un sector productivo que respalda los compromisos, explica la SHCP.