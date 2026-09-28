Diez años tardará el arreglo de iglesia

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Ciudad de México.- Los trabajos de rehabilitación y reapertura de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que resultó afectada hace nueve años por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, concluirán hasta agosto de 2027, estimó la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El terremoto de ese año provocó el colapso parcial de la cúpula y el tambor de la parroquia, ubicada en Lerdo 178 de la colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde entonces, el acceso al inmueble no ha sido habilitado en su totalidad.

Agregó que desde 2017 se han realizado obras como "la protección y estabilización estructural del santuario, la consolidación de muros y bóvedas; la reconstrucción de la cúpula y su tambor, así como trabajos de conservación y restauración, además de la integración de las instalaciones eléctrica y de iluminación, tanto en el Camarín de la Virgen como en la nave del santuario".

Explicó que, después de nueve años, la rehabilitación de la parroquia no ha concluido debido a la complejidad técnica del inmueble, que ha requerido el desarrollo de estudios y proyectos ejecutivos multidisciplinarios.

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