DIF Oaxaca denuncia maltrato y explotación infantil en casas hogar

OAXACA, Oax., febrero 22 (EL UNIVERSAL).-

del DIF Estatal de Oaxaca denunciaron que niños, niñas y adolescentes, de las casas hogar uno y dos, eran víctimas dey explotación laboral infantil.En un escrito dirigido a la directora general del Sistema DIF Oaxaca,, los trabajadores acusaron de estos hechos a la coordinadora general de estas casas,, y a las jefas de departamento de la Casa Hogar y Casa Hogar 2, Karina Guadalupe Pineda y Luz Gabriela González Pérez, respectivamente; a quienes también señalaron deAyer, ely ladel Pueblo de Oaxaca () negaron estas denuncias tras realizar unaen las instalaciones, luego de la denuncia videograbada realizada por algunas de las menores que fueron víctimas; pero el organismo informó que continuará con las investigaciones.De acuerdo con la denuncia del personal de base, los niños, niñas y adolescentes son obligados a realizary de, son sometidos a cargas pesadas de todo tipo de equipos e insumos, a lavar utensilios que son utilizados para la elaboración de alimentos y bebidas, a realizar la limpieza del área de cocina. Esto, durante horarios prolongados con nula remuneración económica."Es importante mencionar que los trabajos a los que son sometidos son con fines económicos indirectos ya que dicho trabajo productivo se encuentra dentro de la, porque el destino que tiene la elaboración de alimentos y bebidas, es para su, ya que el DIF cuenta con unen ely en el", apuntaron.En el escrito se detalla que los niños, niñas y adolescentes también son obligados a vender los alimentos y bebidas en el módulo dely en elY cuando se niegan a recibir órdenes, señalan, sonen la, violencia que los ha afectado psicológicamente. Por su situación jurídica se trata de menores que deben permanecer en estos albergues, y la única posibilidad de que salgan de ellos es cuando tienen una actividad de libre esparcimiento.Los trabajadores también denunciaron que los insumos que se destinan para los albergues son usados para preparar alimentos y bebidas que se ponen a la, cuando deben exclusivamente dedicarse para la alimentación de los menores que se encuentran dentro de las casas hogar.Estas acusaciones también señalan omisiones en algunos casos de adolescentes que han sido entregados a sus agresores,contra el personal y la contratación de familiares dentro de la institución, lo que implica, entre otras denuncias.Lanegó que exista violencia y explotación laboral infantil de los menores que se encuentran en estos albergues; pero informó que continuará con la investigación.