Socializan estímulos para emprendedores jóvenes

El regidor capitalino Edgardo Jasso Puente encabezó una mesa de trabajo con organizaciones juveniles, representantes empresariales y autoridades municipales para avanzar en las reglas de operación de los estímulos fiscales dirigidos a jóvenes emprendedores en la capital potosina.

La iniciativa, incorporada a la Ley de Ingresos 2026 y aprobada tanto en Cabildo como en el Congreso del Estado, está enfocada en personas de entre 18 y 29 años que busquen formalizar un negocio o consolidar uno ya existente. El objetivo es reducir costos municipales relacionados con la apertura y operación de establecimientos.

Entre los apoyos contemplados se encuentran descuentos en dictámenes necesarios para la apertura o renovación de licencias de funcionamiento; facilidades para obtener permisos temporales de uso de espacios públicos destinados a mercaditos y exposiciones; así como deducciones en los costos de renovación de licencias. Estos beneficios no aplicarán para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Durante la reunión, realizada en la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Comercio expuso los procesos administrativos vigentes, mientras que emprendedoras y emprendedores plantearon propuestas para simplificar trámites y hacer más accesibles los incentivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con lo informado, las dependencias municipales elaborarán los lineamientos definitivos en los próximos días. Los estímulos estarán disponibles una vez que dichas reglas de operación se publiquen en la Gaceta Municipal, lo que marcará formalmente su entrada en vigor.