Socializan estímulos para emprendedores jóvenes
La iniciativa busca reducir costos municipales y facilitar trámites para jóvenes que formalicen o consoliden negocios en San Luis Potosí.
El regidor capitalino Edgardo Jasso Puente encabezó una mesa de trabajo con organizaciones juveniles, representantes empresariales y autoridades municipales para avanzar en las reglas de operación de los estímulos fiscales dirigidos a jóvenes emprendedores en la capital potosina.
La iniciativa, incorporada a la Ley de Ingresos 2026 y aprobada tanto en Cabildo como en el Congreso del Estado, está enfocada en personas de entre 18 y 29 años que busquen formalizar un negocio o consolidar uno ya existente. El objetivo es reducir costos municipales relacionados con la apertura y operación de establecimientos.
Entre los apoyos contemplados se encuentran descuentos en dictámenes necesarios para la apertura o renovación de licencias de funcionamiento; facilidades para obtener permisos temporales de uso de espacios públicos destinados a mercaditos y exposiciones; así como deducciones en los costos de renovación de licencias. Estos beneficios no aplicarán para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.
Durante la reunión, realizada en la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Comercio expuso los procesos administrativos vigentes, mientras que emprendedoras y emprendedores plantearon propuestas para simplificar trámites y hacer más accesibles los incentivos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con lo informado, las dependencias municipales elaborarán los lineamientos definitivos en los próximos días. Los estímulos estarán disponibles una vez que dichas reglas de operación se publiquen en la Gaceta Municipal, lo que marcará formalmente su entrada en vigor.
no te pierdas estas noticias
Socializan estímulos para emprendedores jóvenes
Rolando Morales
La iniciativa busca reducir costos municipales y facilitar trámites para jóvenes que formalicen o consoliden negocios en San Luis Potosí.
Concluye rehabilitación de pozos del Interapas
Rolando Morales
Interapas concluyó trabajos en pozos para fortalecer el suministro en varias colonias.
SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato
Redacción
La Guardia Civil Estatal inspecciona vehículos en el Eje Estatal 80D y zonas aledañas para reforzar la seguridad.