Difieren sobre el informe de ONU

Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) chocaron al fijar posturas distintas frente a la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre la situación de personas no localizadas en México.

Por un lado, la CNDH descalificó el reporte del organismo de la ONU porque "se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales"; en tanto que la comisión capitalina dijo que se trata de una oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo.

La CNDH, encabezada por Rosario Piedra, insistió en que el dictamen del CED se basa en posturas "sesgadas" de organizaciones no gubernamentales y que derivó en conclusiones sin sustento pleno sobre la situación de desapariciones en México.

El organismo sostuvo que el comité concluyó de forma preliminar que existen indicios "fundados" de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, lo que ameritaría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, pero afirmó que esta determinación se apoyó principalmente en peticiones de organizaciones civiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También criticó que se hayan privilegiado posturas como las del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez, que ha señalado insuficiencias en las políticas públicas recientes.

En tanto, al fijar su posición sobre el reporte del CED, la CDHCM, presidida por María Dolores González Saravia Calderón, señaló que "en el contexto de desapariciones que atraviesa el país, se requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos".

La CDHCM subrayó que la desaparición de personas constituye una violación grave a los derechos humanos, con impactos a nivel individual, familiar y social, y destacó que se trata de uno de los desafíos más urgentes del país.

Indicó que ha emitido recomendaciones en materia de búsqueda y acceso a la justicia, mantiene expedientes de queja activos y ha dado seguimiento a casos relacionados con búsqueda inmediata, debida diligencia en investigaciones y atención integral a víctimas.