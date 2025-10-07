logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Diputados proponen protocolo para proteger animales en emergencias

La modificación de leyes existentes permitirá implementar un protocolo de atención efectivo

Por El Universal

Octubre 07, 2025 04:16 p.m.
A
Diputados proponen protocolo para proteger animales en emergencias

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Diputados locales del Partido Verde propusieron crear un protocolo de atención para salvaguardar a los animales de compañía en caso de emergencia o accidentes, como el ocurrido hace unas semanas en el Puente de la Concordia.

La iniciativa de los legisladores plantea modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, y la de Protección Civil para elaborar e implementar, en coordinación con la Agencia de Atención Animal, un protocolo de atención para los animales de compañía en casos de desastres naturales, así como por contingencias sanitarias, y por accidentes, el cual deberá ser promovido y difundido entre las autoridades competentes y la población en general para su adecuada aplicación.

Esta iniciativa señala que, tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, no sólo resultaron afectadas decenas de familias, sino también diversos animales de compañía que habitaban en la zona del siniestro.

De acuerdo con reportes periodísticos y de organizaciones civiles, se llevaron a cabo labores de rescate y atención veterinaria para los ejemplares que presentaban quemaduras, lesiones y síntomas de intoxicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de los casos más difundidos fue el de "Tita", una perrita encontrada con quemaduras cerca del Puente de la Concordia, quien fue trasladada a una clínica veterinaria para recibir curaciones, limpiezas de heridas y tratamientos básicos de estabilización.

Al presentar esta propuesta, el coordinador de los diputados ecologistas, Manuel Talayero, expuso que la falta de un protocolo específico, no sólo vulnera el bienestar animal, sino que también pone en riesgo a las personas, pues estudios de psicología de emergencias muestran que muchas familias se niegan a evacuar si no pueden llevar consigo a sus animales, incrementando el peligro humano.

"Este protocolo deberá ser difundido entre las autoridades competentes y la ciudadanía, integrarse en simulacros oficiales y asegurar acciones coordinadas de rescate, resguardo y atención veterinaria. Con ello, garantizaremos no solo la protección de los animales, sino también la eficacia de la protección civil y la seguridad de las familias capitalinas", subrayó.

Esta propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Bienestar Animal y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para su análisis.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputados proponen protocolo para proteger animales en emergencias
Diputados proponen protocolo para proteger animales en emergencias

Diputados proponen protocolo para proteger animales en emergencias

SLP

El Universal

La modificación de leyes existentes permitirá implementar un protocolo de atención efectivo

Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio
Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio

Sheinbaum nombra al pleno de Telecom y la comisión Antimonopolio

SLP

El Universal

La Presidencia de México envía propuestas al Senado para integrar órganos reguladores de telecomunicaciones

Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo
Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo

Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo

SLP

El Universal

Accidente marítimo en la costa yucateca: un pescador fallece mientras buceaba en altamar frente a Celestún. Detalles de la tragedia.

¿En qué estados pegará el Huracán Priscilla?
¿En qué estados pegará el Huracán Priscilla?

¿En qué estados pegará el Huracán "Priscilla"?

SLP

El Universal

Prevén lluvias fuertes y cierre de puertos