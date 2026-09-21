Discrepan cifras de detenidos y encarcelados

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Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el 8 de septiembre en la mañanera que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado detener a 67 mil 200 personas relacionadas con delitos de alto impacto; sin embargo, en los registros oficiales, en los últimos casi dos años solamente han aumentado en 37 mil 934 los internos en penales federales y locales del país.

De acuerdo con las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) del gobierno federal, al inicio de la gestión de Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2024, las cárceles registraron a nivel nacional una población penitenciaria de 234 mil 514 Personas Privadas de la Libertad (PPL), y al 31 de julio de 2026 documenta 272 mil 448.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que la puesta a disposición corresponde al Ministerio Público (MP), determinar lo conducente; a la autoridad judicial, resolver la situación jurídica de cada individuo y, en su caso, la medida cautelar aplicable.

La dependencia detalló que, por esta razón, el acumulado de 67 mil 200 detenidos no puede compararse con el incremento neto de la población penitenciaria.

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También, el 8 de septiembre la dependencia federal manifestó que había más de 67 mil 200 detenidos por delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, que estas acciones forman parte de las operaciones realizadas contra líderes, operadores regionales y financieros de distintas células delictivas relacionadas con homicidios, extorsión, secuestro y otros hechos de violencia.

Por su parte, José Luis Gutiérrez Román, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señala que no se deben perder de vista los ingresos y egresos que tienen los sistemas penitenciarios; cada mes se observa un incremento, hay una diferencia entre lo que ingresa, que en promedio mensual son 15 mil personas, y salen alrededor de 13 mil, lo que deja un déficit mensual de más de mil 200 personas en penales.

Asimismo, refiere que se requiere una política seria de despresurización penitenciaria que comience mucho antes de la puerta de una prisión.