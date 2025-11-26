Dueño de Miss Universo es testigo protegido tras orden de captura por huachicol
La FGR acusó a Raúl Rocha de delincuencia organizada; según la investigación, su red traficaba combustible desde Guatemala
Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por "huachicol" y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido.
El periodista señaló que el 15 de noviembre se libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.
Cuatro días después, el 19 de noviembre se formalizó el acuerdo con la FGR en calidad de testigo colaborador, lo que se conoce comúnmente como testigo protegido.
- Raúl Rocha "huachicoleó" combustible desde Guatemala
De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización operada por el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, "huachicoleó" combustible desde Guatemala y suministró armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.
Según el expediente, el 21 de octubre, Rocha Cantú acudió a la FEMDO para solicitar ser testigo colaborador para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. El 19 de noviembre se formalizó el acuerdo.
no te pierdas estas noticias
