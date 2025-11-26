logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mantendrán los bloqueos si no obtienen respuesta

Transportistas y productores rechazaron que estén ligados a intereses políticos

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Mantendrán los bloqueos si no obtienen respuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Transportistas y productores advirtieron que van a continuar con los bloqueos y manifestaciones si no alcanzan acuerdos con el gobierno federal y rechazaron que estén ligados a intereses políticos porque “somos apartidistas”.

La tarde de este martes 25 de noviembre, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) acudieron a la Secretaría de Gobernación a una mesa con autoridades federales.

Rechazaron, además, que hayan dado por concluidos los bloqueos carreteros que mantienen en distintos puntos del país. Acusaron que los quieren intentar dividir.

“Vamos a continuar haciendo las manifestaciones, mientras no tengamos la respuesta que estamos esperando por parte del gobierno federal”, dijo Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Producción de Trigo de Baja California.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Es una mentira que están diciendo, el tema de nosotros es apartidista, no tenemos ningún tema político aquí, lo único que necesitamos es rescatar la Agricultura nacional”, agregó.

Las autoridades federales, encabezadas por Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación, se levantaron de la mesa de negociación ante la falta de acuerdos, y se decretó un receso.

“Los funcionarios se levantan porque como siempre demandan, pero no dan soluciones”, acusó el líder de la ANTAC.

“Para continuar, les pido la libre circulación”, pidió el subsecretario César Yáñez.

“Tampoco tengo la certeza de que levanten ese bloqueo”.

“Estamos en el diálogo, pero no nos da nada la certeza de resolver lo que estamos pidiendo “, dijeron los inconformes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mantendrán los bloqueos si no obtienen respuesta
Mantendrán los bloqueos si no obtienen respuesta

Mantendrán los bloqueos si no obtienen respuesta

SLP

El Universal

Transportistas y productores rechazaron que estén ligados a intereses políticos

Miles de mujeres toman las calles
Miles de mujeres toman las calles

Miles de mujeres toman las calles

SLP

EFE

Exigen un alto a la violencia feminicida que cada día mata a diez féminas en el país

Alcalde se reunió con crimen organizado
Alcalde se reunió con crimen organizado

Alcalde se reunió con crimen organizado

SLP

El Universal

Acuerdan México y Honduras reforzar lazos
Acuerdan México y Honduras reforzar lazos

Acuerdan México y Honduras reforzar lazos

SLP

El Universal