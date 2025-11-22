Ejército asegura artefactos explosivos y maquinitas tragamonedas en operativos en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- En operativos efectuados en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Mazatlán, el personal militar detuvo a un hombre armado, aseguró diez artefactos explosivos tipo cohete y siete maquinitas tragamonedas.

Durante un recorrido terrestre por el poblado de Bacacoragua, en la sierra de Badiraguato, el personal militar localizó diez artefactos explosivos tipo cohete con una longitud de 32 centímetros y cinco de diámetro.

Estos artefactos, contenían una carga emulgel y metralla de alambres para cerca, por lo que procedieron asegurarlos y aislarlos, hasta que se presentó una célula del Ejército especializada en su manejo, cuyos elementos procedieron a deshabilitarlos en un espacio abierto, alejado de pobladores.

Los elementos militares, en un recorrido de vigilancia por la colonia Hacienda de Urías, en la ciudad de Mazatlán, observaron maquinitas tragamonedas, por lo que se acercaron y preguntaron a los vecinos sobre su operación, por cuales no pudieron brindar datos sobre el propietario.

Ante el desconocimiento de la propiedad de estas siete máquinas tragamonedas, se procedió a su aseguramiento y trasladada al agente del ministerio público federal para que se investigue su procedencia.

En la capital del estado, elementos del ejército atendieron una denuncia ciudadana, en la colonia Lázaro Cárdenas, respecto a un asalto, con las características del presunto responsable y el vehículo en el que huyo, se desplazó su búsqueda hasta lograr su ubicación.

Al ser detenido y ser sometido a una revisión, se le encontró un arma de fuego entre sus ropas, un cargador abastecido, seis teléfonos celulares, por lo que se procedió a su detención y se puso a disposición de las autoridades judiciales del estado.