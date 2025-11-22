Ejército asegura artefactos explosivos y maquinitas tragamonedas en operativos en Culiacán
Militares desactivaron diez cohetes con carga de metralla en la sierra y decomisaron siete tragamonedas
CULIACÁN, Sin.- En operativos efectuados en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Mazatlán, el personal militar detuvo a un hombre armado, aseguró diez artefactos explosivos tipo cohete y siete maquinitas tragamonedas.
Durante un recorrido terrestre por el poblado de Bacacoragua, en la sierra de Badiraguato, el personal militar localizó diez artefactos explosivos tipo cohete con una longitud de 32 centímetros y cinco de diámetro.
Estos artefactos, contenían una carga emulgel y metralla de alambres para cerca, por lo que procedieron asegurarlos y aislarlos, hasta que se presentó una célula del Ejército especializada en su manejo, cuyos elementos procedieron a deshabilitarlos en un espacio abierto, alejado de pobladores.
Los elementos militares, en un recorrido de vigilancia por la colonia Hacienda de Urías, en la ciudad de Mazatlán, observaron maquinitas tragamonedas, por lo que se acercaron y preguntaron a los vecinos sobre su operación, por cuales no pudieron brindar datos sobre el propietario.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante el desconocimiento de la propiedad de estas siete máquinas tragamonedas, se procedió a su aseguramiento y trasladada al agente del ministerio público federal para que se investigue su procedencia.
En la capital del estado, elementos del ejército atendieron una denuncia ciudadana, en la colonia Lázaro Cárdenas, respecto a un asalto, con las características del presunto responsable y el vehículo en el que huyo, se desplazó su búsqueda hasta lograr su ubicación.
Al ser detenido y ser sometido a una revisión, se le encontró un arma de fuego entre sus ropas, un cargador abastecido, seis teléfonos celulares, por lo que se procedió a su detención y se puso a disposición de las autoridades judiciales del estado.
no te pierdas estas noticias
Ejército asegura artefactos explosivos y maquinitas tragamonedas en operativos en Culiacán
El Universal
Militares desactivaron diez cohetes con carga de metralla en la sierra y decomisaron siete tragamonedas
Rojo de la Vega niega financiamiento al bloque negro
El Universal
La alcaldesa plantea un nuevo enfoque para las alcaldías capitalinas
Tres inmuebles son atacados a balazos en distintos puntos de Culiacán
El Universal
Un billar, una vivienda usada como minicasino y otra casa previamente atacada fueron baleados en una nueva jornada violenta