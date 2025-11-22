logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

Los blaugranas reaparecen en casa tras su estancia en Montjuic y buscarán acercarse al liderato

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 09:30 a.m.
A
Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

Después de dos años de espera, el FC Barcelona dejará el estadio Municipal de Montjuic y volverá a su casa, el estadio Camp Nou, y lo hará para recibir nada más y nada menos que al Athletic Club de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga.

Después de la última fecha FIFA del año, los culés cierran el año de vuelta en casa ante un rival siempre complicado, aunque el presente los tenga fuera de zona de competencias internacionales.

A este partido, los dirigidos por Hansi Flick llegan en segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades, tres menos que el Real Madrid, actual líder de la competencia. Por su parte, el Athletic se ubica en el séptimo lugar del campeonato español con 17 puntos.

A continuación, les dejamos la información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO al FC Barcelona contra el Athletic Club.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


BARCELONA VS ATHLETIC CLUB: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO?

Día: sábado 22 de noviembre

Hora: 09:15 horas

Transmisión: Sky Sports, Izzi

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic
Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

SLP

El Universal

Los blaugranas reaparecen en casa tras su estancia en Montjuic y buscarán acercarse al liderato

El destino del All-Pro, Travis Kelce
El destino del All-Pro, Travis Kelce

El destino del All-Pro, Travis Kelce

SLP

AP

Tomará una decisión sobre su retiro hasta después de la temporada 2025

Italia disputará el título de la Copa Davis
Italia disputará el título de la Copa Davis

Italia disputará el título de la Copa Davis

SLP

AP

Tras la épica victoria de Flavio Cobolli sobre Zizou Bergs

Peregrinación Deportiva "Rosa Guadalupana"
Peregrinación Deportiva "Rosa Guadalupana"

Peregrinación Deportiva "Rosa Guadalupana"

SLP

Romario Ventura