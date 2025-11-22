¡FELICES 65!

Ricardo Villalba Jaime cumplió 65 años y festejó ¡en grande! entre seres queridos y amigos.

La temática del festejo fue la Revolución, por lo que prevalecieron una serie de elementos mexicanos.

Con su esposa Martha García Compeán y sus hijos Maritza Villalba García con su esposo Claudio Valle Portilla, Ricardo y Mauricio Villalba García recibió a los invitados, en una atmósfera de gran colorido y alegría.

A este especial festejo se sumaron sus nietos y sus hermanos: Lety, Mimi, Mayte, Óscar y Gerardo Villalba Jaime, así como sus cuñados Gerardo, Sofía y Toñis García Compeán.

Además, en el feliz encuentro estuvieron sus grupos de amigos, con quienes recordó interesantes anécdotas y experiencias que a través de los años hacen más sólida su amistad.

El ambiente, de lo mejor, en una tarde y noche plena de entusiasmo y agradables sorpresas.