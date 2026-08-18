El Canal Nacional, un lugar inseguro

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Ciudad de México.- Luego del hallazgo de dos cadáveres durante los primeros 10 días de agosto, vecinos del Canal Nacional, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, señalaron que la zona es segura y patrullada de día; sin embargo, por las noches se convierte en un lugar solitario y, han visto, es aprovechada para realizar actividades ilícitas.

Jesús, habitante desde hace varias décadas en la zona de lado de Iztapalapa, dijo que de día hay presencia de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y es común ver a vecinos y deportistas pasar y hacer uso de la zona, pero al caer la noche la gente evita la zona.

"Ya de noche aquí está muy solo, diría que incluso hace falta iluminación en varias zonas, entonces algunos aprovechan para tomar, drogarse, tirar basura y, pues, con la facilidad de un lugar así, no hay quien los detenga".

El pasado 2 de agosto fue localizado el cadáver de otro hombre en las aguas del Canal Nacional, en inmediaciones de San Andrés Tomatlán. Una semana después, el 9 de agosto se localizó el cuerpo sin vida de otro hombre en la misma zona.

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Hace un año, el 6 de agosto, una mujer identificada como Paola fue encontrada sin vida entre las aguas del Canal Nacional.