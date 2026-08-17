Nombran a Rogelio Granguillhome embajador de México en Irlanda

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Irlanda.

Nombramiento y proceso legislativo

A través de un comunicado, explicó que, una vez que su nombramiento cuente con la respectiva aprobación del Poder Legislativo, el nuevo embajador asumirá su cargo con el compromiso de profundizar la relación económica bilateral, fortalecer los vínculos históricos y culturales entre ambos pueblos y consolidar a México como un socio clave de Irlanda.

Trayectoria y experiencia diplomática

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Detalló que Granguillhome Morfín es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y especialista en asuntos económicos internacionales en temas de promoción económica y cooperación internacional.

Precisó que cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue el primer director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), entre 2011 y 2013.

Puntualizó que también ha sido embajador en Uruguay, Corea, India, Singapur y Alemania y de 2021 a junio de 2026 ocupó la Embajada de México ante Bélgica –concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo-, y la Unión Europea, donde contribuyó de manera exitosa en la negociación del Acuerdo Global Modernizado entre México y los estados miembros.

Análisis y seguimiento legislativo

Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció que recibió el nombramiento, el cual será turnado a la Primera Comisión que atiende los Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente para su análisis y dictamen.