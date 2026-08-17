Exmiembros del EZLN abandonan organización en Chiapas

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Una decena de hombres y mujeres que formaron parte de la estructura civil y militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron que abandonaron la organización de manera voluntaria, por la "toma de decisiones" y "el autoritarismo" de los mandos del grupo armado que fue fundado en 1983.

Testimonios de exmiembros del EZLN

Los hombres y mujeres, entre ellos, Gloria, Mesias, Juana y Erika hablaron con el portal de noticias Chiapas Paralo, para anunciar que han dejado la organización a la que le dedicaron varios años de su vida. "Entregamos juventud, salud y que, por diversas razones marcadas por las diferencias políticas, la toma de decisiones (unilaterales), el autoritarismo... voluntaria e involuntariamente fuimos saliendo del escudo protector de la organización de lucha".

Los hombres y mujeres que hablaron con el rostro cubierto con paliacates dijeron que en la organización fueron comisionados en las casas de seguridad de esta ciudad, tuvieron que confeccionar uniformes o permanecer en los campamentos de adiestramiento, pero cuando renunciaron tuvieron que hacerlo en "silencio, porque no queríamos crear (más) divisiones".

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Demandas zapatistas y razones de la renuncia

Aún fuera de la organización, hace como suyas las demandas zapatistas de: tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, democracia, independencia, cultura, justicia y paz, pero confiesan que las diferencias políticas con los mandos, los llevó a dejar la organización.

Los exzapatistas confesaron, que haber dado a conocer públicamente, que abandonaron la lucha del EZLN, fue conflictiva para ellos. "Yo creo que esto nos ha costado mucho poder salir a la luz; hablar de esta historia". "No ha sido fácil", contó Gloria.

"Éramos varios jóvenes que dimos nuestro corazón de lucha, que dejamos a nuestra familia para ser parte de eso. Sabemos que fuimos parte; que movimos conciencia, movimos corazones, movimos países también. Y gracias a esta lucha, que fuimos parte, (es) que ahora vemos presidentas, senadoras, mujeres, ahorita la misma (presidenta) de la República", dijo la mujer de etnia ch´ol, con presencia en municipios de la zona norte de Chiapas, que se unió a las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) a los 13 años.

A esa edad había decidido romper con la relación de un matrimonio sin su consentimiento, en la comunidad de donde era originaria. Ya en la organización, a la que llegó por la invitación de un tío, estuvo en la casa de seguridad a cargo de los teléfonos y trabajo de maquila. En un cateo en una de las casas por elementos de las fuerzas de seguridad en 1994, perdió sus documentos, momento que aprovechó para huir a Veracruz, para luego volver a Chiapas. Dejó el EZLN cuando quedó embarazada. Hoy su hijo tiene actualmente 29 años de edad.

Erika a los ocho años de edad, estuvo en una casa de seguridad de las FLN en San Cristóbal; mientras que Juna era una niña que iba a la escuela primaria, cuando su hermano le pidió unirse a la organización en 1983.

Dentro de la organización, las mujeres tenían que confeccionar los uniformes y las mochilas que usaban los insurgentes en la selva.

Juana que se describe como mujer tzotzil y tzeltal, se integró en 1983 a la FLN, para coser mochilas y uniformes, pero alcanzó el rango de promotora política, pero también adiestro a reclutas en las comunidades donde el EZLN tenía presencia. Su estancia en zonas aisladas provocó que su salud se quebrantara, por lo que, al sufrir una anemia, dejó la organización a los 26 años de edad.

El EZLN cumplió 32 años de su apareció pública el 1 de enero de este año, pero tiene 43 años de haber sido fundado.