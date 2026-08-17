Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años, dos meses y 21 días de prisión contra Carlos "N", quien fue declarado responsable de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Detalles confirmados de la detención

La sentencia fue dictada mediante procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, presentó los elementos de prueba que sustentaron la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Carlos "N" mientras circulaba sobre la carretera federal número 63, con dirección al municipio de Venado.

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Durante la revisión, los agentes aseguraron un vehículo, un arma larga tipo carabina con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, así como un segundo cargador de plástico con 16 cartuchos.

Además, en el lugar fueron localizadas dos granadas artesanales y una pechera tipo porta cargadores.

Acciones de la autoridad y consecuencias legales

Tras la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, se inició el procedimiento penal correspondiente, en el que la representación social acreditó los delitos imputados.

Como parte de la sentencia, el órgano jurisdiccional también impuso a Carlos "N" una multa de 139 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 15 mil 91 pesos con 23 centavos.

La resolución fue emitida en los términos solicitados por la FGR.