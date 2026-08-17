logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

Carlos N fue detenido en carretera federal 63 con carabina, granadas y municiones.

Por Pulso Online

Agosto 17, 2026 08:58 p.m.
A
Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años, dos meses y 21 días de prisión contra Carlos "N", quien fue declarado responsable de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

      Detalles confirmados de la detención

      La sentencia fue dictada mediante procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, presentó los elementos de prueba que sustentaron la responsabilidad penal del acusado.

      De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Carlos "N" mientras circulaba sobre la carretera federal número 63, con dirección al municipio de Venado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante la revisión, los agentes aseguraron un vehículo, un arma larga tipo carabina con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, así como un segundo cargador de plástico con 16 cartuchos.

      Además, en el lugar fueron localizadas dos granadas artesanales y una pechera tipo porta cargadores.

      Acciones de la autoridad y consecuencias legales

      Tras la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, se inició el procedimiento penal correspondiente, en el que la representación social acreditó los delitos imputados.

      Como parte de la sentencia, el órgano jurisdiccional también impuso a Carlos "N" una multa de 139 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 15 mil 91 pesos con 23 centavos.

      La resolución fue emitida en los términos solicitados por la FGR.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos
      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

      SLP

      Pulso Online

      Carlos N fue detenido en carretera federal 63 con carabina, granadas y municiones.

      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales
      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales

      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales

      SLP

      Redacción

      La droga fue localizada dentro de una bolsa; no se reportaron personas detenidas

      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57
      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

      SLP

      Redacción

      Policías viales dialogaron con él durante aproximadamente 30 minutos hasta convencerlo de ponerse a salvo

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles
      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      SLP

      Rubén Pacheco

      La GCE detectó que las ráfagas de arma de fuego buscaba evitar la identificación de vehículos