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Fallece Fausto Zerón Medina, historiador y guionista mexicano

El arqueólogo Leonardo López Luján confirmó el fallecimiento del historiador y gestor cultural.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 09:39 p.m.
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Fallece Fausto Zerón Medina, historiador y guionista mexicano
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      Fausto Zerón Medina, reconocido historiador y guionista mexicano, falleció este lunes a los 79 años de edad.

      Anuncio oficial del fallecimiento

      La noticia fue dada a conocer esta tarde por el arqueólogo Leonardo López Luján, presidente de El Colegio Nacional, a través de las redes sociales.

      "Lamento informar el fallecimiento del historiador, guionista y gestor cultural, Secretario administrador de El Colegio Nacional de 2014 al 2018. Quienes coincidieron con él recordarán con afecto su trabajo y dedicación. QEPD.", escribió en su cuenta oficial de X.

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      Trayectoria y aportes de Fausto Zerón Medina

      Zerón-Medina nació en 1947 en la Ciudad de México, aunque su familia provenía del poblado de Teocaltiche, en la región de los Altos de Jalisco.

      Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Derecho en la UNAM. Pasó una temporada en Cambridge, Inglaterra, donde nacieron sus hijos.

      Como guionista de Clío-Televisa trabajó en series de corte histórico como "Senda de gloria", "El vuelo del águila", "La antorcha encendida", "Gritos de muerte y libertad", "El encanto del águila" y "Los Minondo", entre otras.

      Además, fue secretario administrador de El Colegio Nacional de 2014 y hasta 2018.

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