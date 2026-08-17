Acusan a 14 por red de tráfico de cocaína en Pensilvania

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Más de una decena de personas fueron acusadas penalmente el lunes por presuntos vínculos con una red de tráfico de cocaína en Pensilvania que involucraba a dos fraternidades y a estudiantes.

Un total de 14 acusados —13 de los cuales eran estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania al momento de los presuntos delitos, o cerca de ese periodo, en 2023 y 2024— fueron imputados, informó la fiscalía general de Pensilvania.

Acusados y cargos en la red de tráfico

Cuatro de los acusados enfrentan cargos graves de empresa delictiva organizada, asociación delictuosa y otras ofensas, mientras que un quinto está acusado de asociación delictuosa agravada y otros delitos. Otros ocho acusados enfrentan cargos menores, como posesión de drogas.

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Uno de los acusados, padre de un estudiante, está señalado de manipulación de pruebas y obstaculizar la investigación.

Al menos cuatro de los acusados son estudiantes actualmente, según la oficina del fiscal general.

Operación y modus operandi de la red

Dos acusados, que eran los principales proveedores, realizaban viajes regulares a Filadelfia y Nueva York para obtener grandes cantidades de cocaína, según la fiscalía. Posteriormente, la droga era empaquetada dentro de las residencias de las fraternidades Sigma Chi y Delta Upsilon y se distribuía principalmente entre estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania.

"Se trata de una conducta delictiva muy grave. No hubo nada juvenil o infantil en este tipo de comportamiento", señaló el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday. "Esta era una organización de tráfico de alto nivel para esta región de Pensilvania".

Añadió que miembros de las fraternidades empaquetaban la cocaína y que las autoridades descubrieron un patrón en el que algunos de los aspirantes de ambas fraternidades eran adoctrinados mediante el corte y el embolsado de cocaína. Los investigadores no tienen evidencia de que se hayan empaquetado narcóticos en el campus de la Universidad Estatal de Pensilvania, puntualizó Sunday.

La Universidad Estatal de Pensilvania señaló en un comunicado que "ha suspendido provisionalmente a Delta Upsilon mientras la Oficina de Responsabilidad Estudiantil y Respuesta a Conflictos lleva a cabo una investigación". Sigma Chi no cuenta con reconocimiento oficial y opera fuera de la supervisión de la universidad, destacó la institución.

El director ejecutivo de Delta Upsilon, Justin Kirk, señaló en un comunicado que la fraternidad internacional estaba al tanto de las acusaciones y que los involucrados que estaban relacionados con la fraternidad fueron expulsados o suspendidos si no renunciaban.

"Seguiremos trabajando estrechamente con la universidad en cualquier esfuerzo de investigación", añadió Kirk.

La sede de Sigma Chi en Evanston, Illinois, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La mayoría de los acusados de delitos graves comparecieron para su lectura de cargos el lunes por la mañana, manifestó Sunday en la conferencia de prensa.