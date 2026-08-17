Registro Público atribuye fallas a aumento de temperatura en site

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Las fallas que se reportaron la semana pasada en el sistema del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, se debieron a un aumento en la temperatura del site donde operan los servicios, por un pico de alta demanda de usuarios.

Registro Público suspende servicio por aumento de temperatura

Así lo dio a conocer el director general de Registro Público de la Propiedad, Héctor Muñoz Ibarra, quien detalló que como medida precautoria se suspendió momentáneamente el servicio, tras lo cual, se extendió el horario más allá de las 14:00 de la tarde que cierra habitualmente, para compensar a los usuarios.

"El jueves de la semana pasada, un poco al inicio de la operación de la ventanilla, tuvimos un reporte de que el site, que es el lugar donde operan nuestros servidores, tenía un ligero incremento de temperatura. Como una medida precautoria, se intervino y suspendimos momentáneamente el servicio, para restablecer el lugar y los equipos a los parámetros normales y seguros de operación", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alta demanda y medidas para evitar nuevas fallas

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el director señaló que esta situación tiene una explicación, pues detalló que el pasado 3 de agosto, el sistema regresó tras una suspensión normal de actividades, por lo que la semana pasada hubo "un pico demasiado alto de demanda de usuarios y eso fue lo que llevó a este movimiento en nuestros parámetros de operación, lo cual fue inmediatamente resuelto por el equipo técnico del Registro Público y de la Consejería".

Adelantó que se instaló un sistema remoto automatizado, para que avise momento a momento y las 24 horas, los parámetros con los que está operando el site, para que el Registro Público tenga un sistema eficiente y seguro.

El pasado 13 de agosto se reportaron largas filas debido a la falla que hubo. Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en la sede ubicada en Manuel Villalongín 15 se observó que no hubo atención a los trámites relacionados con inmuebles, entre ellos la inscripción de escrituras.