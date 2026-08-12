El crimen desplaza a miles en Chihuahua

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Ciudad de México.- Organizaciones civiles advirtieron este martes de que grupos criminales desplazan comunidades de la Sierra de Chihuahua para controlar territorios, incluso en zonas sin madera, agua, minerales u otros recursos naturales que expliquen su interés.

Al presentar en la capital mexicana un informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua, Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que "hay una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo".

Loya dijo que la conclusión preliminar es que el control territorial permite a las organizaciones criminales decidir qué ocurre dentro de esas zonas y "operar prácticamente con total impunidad".

"Es decir, si nos apoderamos del territorio, eso nos da la posibilidad de hacer lo que queramos. Básicamente, si queremos transitar, si queremos desaparecer, si queremos abastecer, lo que sea", señaló Saulo Loya.

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La misión también identificó un patrón de violencia que comienza con ataques dirigidos contra líderes comunitarios o personas con capacidad de resistencia, precisó Loya.

Cuando esas agresiones no consiguen expulsar a la población, la violencia escala hacia ataques indiscriminados, sostuvo el experto, al señalar que han observado un patrón similar en el estado de Guerrero, pese a tratarse de grupos criminales con intereses distintos. Primero, expuso Loya, llegan las amenazas y ataques individuales y, si no consiguen romper la resistencia de las comunidades, agresiones contra la población en general.

Entre las formas de violencia mencionó el uso de armas de alto calibre y drones explosivos, cuyo uso comparó con tácticas de guerra vistas en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Nataniel Hernández, miembro de la Red TDT, urgió a atender las realidades de los desplazados, incluidos los menores que "perdieron su escuela, perdieron sus amigos, perdieron su territorio, perdieron la convivencia".

La misión se reunió en mayo pasado con alrededor de 200 personas de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa que se habían desplazado hacia la ciudad de Chihuahua, capital del estado, y los municipios de Hidalgo del Parral y Delicias.

Según el informe, en 2025, hubo al menos 4.492 personas desplazadas en Chihuahua, 1.335 solo de la comunidad de Guadalupe y Calvo.