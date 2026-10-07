El PVEM "destapa" a García Harfuch

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Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, destapó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el candidato más competitivo de Morena rumbo a la elección presidencial de 2030.

El legislador chiapaneco calificó al secretario Harfuch como "el Pedro Infante de la política", por su "muy alta" popularidad entre los mexicanos.

Destacó los buenos resultados que su estrategia ha dado en el combate al crimen organizado, la violencia y la inseguridad, y sentenció que si sigue por ese camino podría ser el próximo presidente de la República.

Velasco Coello sostuvo que, aunque todavía es prematuro hablar de la elección presidencial de 2030, pues estamos a cuatro años de distancia, Harfuch encabeza hasta ahora todos los sondeos públicos.

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"He sido candidato en varias ocasiones y la experiencia es que los candidatos son más importantes que los partidos. La ciudadanía al final vota por la persona", subrayó.

Destacó que, durante su gestión en este sexenio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha logrado disminuir, desde 2024 hasta la fecha, 52% los homicidios dolosos.

"Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios. El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política", aseveró Velasco.

Dijo que si Harfuch decide participar en 2030 y mantiene sus buenos resultados, "sin duda sería un proyecto ganador".

Por otra parte, Manuel Velasco adelantó que el PVEM tiene el propósito de apoyar a la senadora con licencia Andrea Chávez como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez.