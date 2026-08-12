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El robo a transporte baja 52.07% en 2025

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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El robo a transporte baja 52.07% en 2025
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      Ciudad de México.- Durante 2025, el robo al autotransporte disminuyó 52.07% con respecto al 2018, al registrar 6 mil 263 robos y 13 mil 68 robos, respectivamente. En los últimos meses del 2026, se han reportado 2 mil 519 robos, lo que representa, en una proyección de 5 mil 37 reportes para el final del presente año, una reducción de 37%; informó Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional.

      "Conforme a los datos publicados, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la administración anterior, el robo al autotransporte presentó la cifra más alta en el año 2018: 13 mil 68 robos. Mientras que para el 2024 se registraron 7 mil 978 robos, lo que representa una disminución del 38.95%", destacó.

      En el marco de la Estrategia Balam, que se instrumentó en 12 estados: Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, se han registrado en 2024, mil 363 robos al transporte de carga y en el 2025, 856, una disminución del 37.19% 

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