Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

El Senado aprueba autorización para entrenamiento de la Armada de México en Estados Unidos

Tras la aprobación del Senado, la Armada de México se prepara para aumentar su capacidad operacional en EE. UU.

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 05:13 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado aprobó en fast track y sin discusión la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la salida de una tropa de 60 elementos de la Armada de México a Estados Unidos con fines de entrenamiento.

Al final de la sesión por unanimidad se concedió autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida del país a 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, que viajarán con equipo táctico, con armamento y sin municiones.

Su traslado seria a bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 Hércules, para que participaren en el Evento SOF No. 9 -Aumentarla Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales-, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025.

Los senadores solicitaron a la Titular del Ejecutivo Federal instruya al secretario de Marina, para que, una vez que regrese el personal de la Armada autorizado, dentro de los siguientes treinta días hábiles, presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados relativos a la participación de la Armada de México en el evento de referencia.

