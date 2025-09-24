logo pulso
Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Quiñones anota gol en la victoria del Al Qadsiah en la Copa del Rey

El delantero mexicano Julián Quiñones fue clave en la victoria del Al Qadsiah al marcar el primer gol del partido en la Copa del Rey.

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 04:44 p.m.
A
Quiñones anota gol en la victoria del Al Qadsiah en la Copa del Rey

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles el Al Qadsiah ganó por 3-1 Al Orobah en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, en un partido donde el delantero mexicano Julián Quiñones destacó con la primera anotación del partido, guiando a su equipo a la clasificación a los octavos de final.

Al minuto 9, el futbolista portugués Otavio dio un exquisito pase entre líneas a Quiñones, que quedó mano a mano con el portero y lo superó con un disparo raso cruzado al ángulo inferior izquierdo de la portería.

Los otros dos goles los anotaron Nacho Fernández Iglesias y Musab Al-Juwayr. Ahora, el equipo de Quiñones, que ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones en la liga saudí, visitará al Al-Fateh el próximo sábado.

