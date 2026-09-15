¿Qué comerán en "El Torito" durante las fiestas patrias?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Para quienes durante los festejos patrios terminen en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "El Torito", las autoridades contemplaron un menú especial para los días 15 y 16 de septiembre.

Menú especial para personas remitidas a El Torito

-----¿Qué comerán en "El Torito" los días 15 y 16 de septiembre?

Durante el 15 de septiembre, las personas que permanezcan en el lugar recibirán arroz, además de tostadas de tinga de pollo, pata y chorizo, así como agua de sabor y postre.

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Para el 16 de septiembre, el desayuno estará integrado por café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

La comida del Día de la Independencia incluirá hamburguesas, frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que para la cena se contempla café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, además de postre.

Contexto y motivo de la remisión a El Torito

El menú está previsto para las personas que, durante estas fechas, sean remitidas a "El Torito" por alguna infracción administrativa relacionada con los festejos patrios, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol.

Así, mientras miles de personas celebrarán el aniversario del inicio de la Independencia de México en las calles, otras pasarán la noche del 15 y parte del 16 de septiembre detrás de los muros del centro, con un menú especial para la ocasión.