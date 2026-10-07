El tren al AIFA aumentará precio

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Zumpango, Méx.- El sábado 10 de octubre entran en vigor nuevas tarifas en el Tren Felipe Ángeles, tras casi seis meses de costo promocional, 11.50 pesos el viaje corto y 45 pesos el viaje largo. Ahora, los precios serán calculados según la distancia recorrida y van de 11.50 hasta 110 pesos.

A los usuarios del tren que corre de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se les informa sobre el nuevo esquema tarifario mediante volantes en los que aparece el tabulador de costos según la estación desde la que aborden. Los viajes se dividen en corto, medio, largo y al AIFA.

"Pienso que está cara la tarifa para llegar al AIFA. Las demás también porque si es del gobierno no deberían cobrar tanto. Es como el Metro, allá con 5 pesos se mueven en muchas estaciones y acá la tarifa mínima es del doble de lo que cuesta en la Ciudad de México", comentó Silvia Reyes, usuaria del Tren Felipe Ángeles.

"Yo lo uso para llegar a Tlalnepantla, por allá trabajo. Y desde que abrieron el tren he venido pagando 45 pesos, ya para la siguiente semana se me va a incrementar a más del doble. Lo seguiré usando porque llego en la mitad de tiempo", agregó Silvia.

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Ian Robledo explicó que utiliza el Tren Felipe Ángeles para llegar a una preparatoria del Instituto Politécnico Nacional (IPN) localizada en la Ciudad de México.

"Mi pasaje va a pasar de 23 pesos diarios de ida y vuelta a 80 pesos de ida y vuelta. Lo que espero como estudiante es que nos den algún beneficio de descuento, que nos registren a los que comprobemos que viajamos para estudiar y así ya nos pueda salir más barato", refirió la estudiante.