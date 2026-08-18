El Tren Maya se come los recursos

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Ciudad de México.- El gobierno inyectó más subsidios al Tren Maya, pero aun así entregó pérdidas entre abril y junio.

El proyecto ferroviario insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió 418 millones de pesos vía subsidios, aportaciones y transferencias federales, indican sus reportes financieros.

Esta cifra equivale a un alza de 11% en comparación con los 377 millones que obtuvo del erario el mismo trimestre del año pasado.

Sin embargo, los mayores subsidios fueron insuficientes para mejorar sus resultados, ya que reportó una pérdida de 850 mdp, lo que contrasta con la ganancia de mil 68 millones que logró en el mismo periodo del año pasado.

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Los resultados muestran un deterioro operativo que persiste, pese al tiempo que el Tren Maya lleva en funcionamiento y a las inversiones del gobierno, opinó Juan Carlos Machorro, experto en infraestructura.

"Las ventas de boletos y los servicios siguen siendo insuficientes y el impulso esperado por el Mundial de Futbol no se tradujo en una recuperación significativa de los ingresos ni en un cambio de tendencia para el Tren Maya", dijo.

Los reportes señalan que los ingresos por boletos y servicios fueron de 118 millones de pesos entre abril y junio, 4 por ciento menos que en el mismo trimestre del año pasado.

"Los ingresos del tren siguen siendo insuficientes, aunque haya transcurrido ya el tiempo de operación del proyecto y se hayan realizado inversiones adicionales inacabables", dijo Machorro.

"La entrada en operación plena del servicio de carga se ha convertido en una condición casi indispensable para buscar la rentabilidad del proyecto, lo que representa un cambio respecto de la concepción original del Tren Maya.