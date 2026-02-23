"El Tuli", hombre de confianza del "Mencho", también fue abatido

Lunes, 23 de febrero de 2026 10:21 | Información General | OPERATIVO-MENCHO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que ayer, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", también fue abatido Hugo "H", alias "El Tuli", identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza del líder criminal, y quien coordinaba los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas y quien ofrecía hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado.

Acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En conferencia de prensa y al dar una cronología del operativo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el general secretario detalló que al intentar escapar en El Grullo, Jalisco, "El Tuli" agredió a personal militar, por lo que murió durante el enfrentamiento.

Destacó que a "El Tuli" se le encontraron armas, más de 7 millones 200 mil pesos y casi un millón de dólares en efectivo.

"Con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo 'H' alias 'El Tuli', quien era el operador logístico, financiero y la principal persona de confianza de 'El Mencho' se encontraba en El Grullo, Jalisco.

Detalles confirmados

"Desde ahí, él estaba coordinando bloqueo sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos en los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones del gobierno y ofrecía además 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial".

En Palacio Nacional, el general secretario indicó que tras ser detectado, se desplegó una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y que al ser localizado, "El Tuli" intentó escapar a bordo de un vehículo y comenzó a agredir al personal militar quienes repelieron la agresión "y ahí fallece este este presunto delincuente".

Detalló que se le encontró dos armas -una corta y una larga -, que llevaba 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares americanos, así como cartuchos, cargadores y el vehículo.

En el salón Tesorería, el general Ricardo Trevilla Trejo indicó que todo lo decomisado se entregó a la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).