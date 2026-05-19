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Elección Judicial, al 2028

La presidenta envió reforma para aplazar la segunda parte de la elección

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
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Elección Judicial, al 2028

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una reforma para aplazar la segunda parte de la elección del Poder Judicial de la Federación a 2028, la cual plantea también reducir el número de candidatos, modificar las boletas, establecer la capacitación obligatoria de jueces y magistrados, y que, en caso de solicitarse, podrá ser concurrente con la revocación de mandato conforme al artículo 35 constitucional.

Sheinbaum Pardo justificó su propuesta al señalar que si se mantuviera la elección judicial en 2027, cuando también se elegirán diversos puestos de elección popular, como gobernadores, presidentes municipales y legisladores, los electores tendrían que moverse a diferentes casillas.

"Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del Poder Judicial a 2028 con algunas características especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María Alcalde desde que llegó y ella me sugirió que era importante mover la elección a 2028 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en 2027 y que además hay que hacer algunos ajustes", dijo.

En ese sentido, la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el proyecto se envió al Congreso para que la Comisión Permanente lo reciba el próximo miércoles y posiblemente sea turnado a la Cámara de Diputados, que deberá discutirlo en un periodo extraordinario.

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Detalló que la iniciativa presidencial también propone crear una comisión coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los tres Comités de Evaluación de los Poderes; reducir el número de candidatos para facilitar la elección y modificar la boleta electoral para que cada elector vote por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades.

Abundó que el proyecto también establece que el Tribunal de Disciplina, en coordinación con la Escuela Judicial, deberá impartir capacitación permanente y obligatoria a todos los jueces.

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