"¿Y si nadie paga Elektra?": Gabino Morales en redes

El diputado federal potosino Gabino Morales publicó una reflexión en sus redes sociales sobre la deuda de Ricardo Salinas Pliego, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"¿Y si nadie paga Elektra hasta que Ricardo Salinas pague lo que debe? (...) debe 74 mil millones de pesos", escribió el legislador, generando reacciones de apoyo y críticas entre usuarios.

Morales retomó el fallo de la SCJN que valida los créditos fiscales pendientes del empresario desde 2008.

Sin embargo, especialistas recordaron que dejar de pagar créditos de Elektra o Banco Azteca no tiene el mismo impacto para los consumidores, pues estas instituciones aplican tasas de interés elevadas, lo que vuelve las deudas difíciles de sostener.

Datos recientes muestran:

Credimax Efectivo: tasa anual de 49.26%, CAT de 82.4%.

Tarjetas Azteca: tasa de 39.2%, CAT de 65.1%.

Otros préstamos pueden superar el 50% anual.

Retrasarse en pagos puede generar intereses moratorios, aumento acelerado del saldo y afectaciones al historial crediticio.