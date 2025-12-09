Sismo de 4.0 sacude zona cercana a Puerto Vallarta
El epicentro se ubicó 79 km al suroeste; no hay afectaciones
A
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados en Puerto Vallarta, Jalisco.
A través de X, señaló que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 79 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.
Hasta el momento no se reportan afectaciones.
no te pierdas estas noticias
Sismo de 4.0 sacude zona cercana a Puerto Vallarta
SLP
El Universal
El epicentro se ubicó 79 km al suroeste; no hay afectaciones
Trump amenaza con imponer un nuevo arancel
SLP
EFE
Sería del 5% por incumplimiento de México del Tratado de Aguas