Nacional

Sismo de 4.0 sacude zona cercana a Puerto Vallarta

El epicentro se ubicó 79 km al suroeste; no hay afectaciones

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 08:41 a.m.
A
Sismo de 4.0 sacude zona cercana a Puerto Vallarta

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados en Puerto Vallarta, Jalisco.

A través de X, señaló que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 79 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

