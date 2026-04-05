En caída, el crédito para autos ecológicos

Ciudad de México.- La comercialización de automóviles híbridos o eléctricos mediante financiamiento lleva tres años seguidos a la baja, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Entre enero y febrero, 51.9% de las ventas de este tipo de autos se llevaron a cabo a través de crédito y fue la menor tasa desde 2022 para un primer bimestre.

La mitad de los préstamos para la compra de autos híbridos o eléctricos se dio a través de una financiera de algún fabricante de coches; 29% mediante una alianza entre la automotriz y el banco, y sólo 21% de los créditos fue exclusivamente con un banco.

La financiera MStar, especializada en crédito automotriz, señala que el financiamiento es menor en este segmento porque tienen un precio más elevado que otras unidades y debido al perfil de los compradores, que poseen mayor ingreso y pueden pagar de contado. Además, una parte importante de los coches híbridos y eléctricos se vende para empresas o flotillas que pagan de contado o arrendan, y también la percepción de una infraestructura insuficiente de carga frena las compras.

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"Otro elemento es la ausencia de subsidios directos al consumidor. En México, a diferencia de Estados Unidos o China, no hay bonos directos a la compra ni tampoco programas de crédito verde, lo que hace que el consumidor dependa más de su liquidez o de las opciones de financiamiento a las que pueda ser candidato", dijo Ken Charles, director digital de MStar.

En el primer bimestre se comercializaron 27 mil 809 autos híbridos y eléctricos en el país, 31% más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando 11% de participación en las ventas totales de autos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Urban Science indicó que se consolidó la red de distribución de las marcas chinas entre 2023, 2024 y 2025, cuando la colocación de créditos fue mayor, con tasas de financiamiento cercanas a 70% y ahora son de 50%, porque esas firmas ya están entrando en una fase de estabilización.

La china BYD es una de las marcas que más automóviles eléctricos vende en el país, pero el financiamiento lo hace en alianza con BBVA y Banorte.